В московском ТЦ близняшки-гимнастки-порноактрисы устроили драку с полицией

В торговом центре "Авиапарк" в Москве бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике устроили драку в детской комнате.

Инцидент произошел, когда сестры-близняшки Анжела и Альбина Осиновские праздновали день рождения дочери одной из них.

По данным Baza, одна из девушек решила покурить, но администратор детского уголка запретил это делать. Тогда возник конфликт, администратор решил вызвать полицию. Когда полицейские приехали, завязалась драка между ними и спортсменками.

Гимнасток и их приятеля задержали, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Сестры-близнецы Анжела и Альбина Осиновские родились 6 июля 1990 года, окончили Днепропетровское училище физической культуры, с детства занимались художественной гимнастикой, входили в национальную сборную Украины. На личной странице Анжелы Островской в социальной сети "ВКонтакте" указано, что она окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в 2013 году.

После окончания спортивной карьеры девушки работали гимнастками цирка, проводили занятия в качестве тренеров. В какой-то момент перебрались в Россию.

В 2018 году в сети появились видео и фото, на которых девушки выполняли трюки в обнаженном виде. Позднее выяснилось, что они снимали такой контент для порносайтов.