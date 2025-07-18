В Геленджике приземлился первый за три года гражданский самолет

В аэропорту Геленджика приземлился первый за три с половиной года гражданский рейс – "Аэрофлот" привез пассажиров из Москвы. Время в полете составило больше трех часов. РИА Новости сообщало, что загрузка составила 95% - на борт сели 175 человек. Примечательно, что рейс SU1082 (опоздал на 10 минут) не отображался на платформе Flightradar24, где можно отслеживать авиатрафик онлайн.

Аэропорт курорта начал работу 10 июля. До этого он три года был закрыт для приема гражданских судов – как и еще несколько аэропортов на юге России. Их закрыли в феврале 2022 года, с началом СВО – из соображений безопасности. Все это время без остановки работал только аэропорт Сочи, также в этом году власти открыли аэропорт Элисты.

Продажи на рейсы в Геленджик открыли уже несколько перевозчиков, правда, туристы тут же пожаловались на высокие цены на пока не раскатанном, но в перспективе крайне популярном направлении. В связи с этим сегодня Федеральная антимонопольная служба объявила, что проверяет цены на билеты на этом направлении. "Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторинг по 150 туристическим направлениям, который организован совместно с профильными ведомствами. В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями служба оперативно примет меры реагирования", - заверили антимонопольщики.

На этой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда.

Аэропорт Геленджик начал свою работу в мае 2010 года. 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Документ предполагал реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составил более 5 млрд рублей. Реализацией проекта занимался "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" (входит в группу ВТБ). 9 февраля 2021 года новый терминала аэропорта Геленджик занял первое место в премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший инвестиционный проект 2020 года".