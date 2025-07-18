В Нижегородской области утонули прокуроры – упали на машине в реку

В Нижегородской области утонули в реке два прокурора, помощник прокурора и секретарь прокуратуры. По неподтвержденным данным, коллеги катались в нетрезвом виде на УАЗе и упали в реку Пьяна. Поводом для "праздника" послужил день рождения одного из участников.

Четыре человека утонули, один смог выбраться, передает Mash. Сообщается, что за рулем мог находиться помощник прокурора Пильнинского муниципального округа. Сегодня водолазы вытащили тела двух мужчин, а также двух женщин.

Хотя ЧП произошло еще в четверг, 17 июля, сообщили о нем пока только в МЧС, там не уточнили причину аварии и кто был среди погибших. Прокуратура и СКР пока не комментировали произошедшее.