Депутаты думы Югры приняли отставку Халида Таги-Заде

Депутаты думы Югры приняли отставку Халида Таги-Заде, сообщает "Муксун" со ссылкой на свои источники.

Ранее он написал заявление на сложение мандата. Само постановление об отставке пока не подписано, но решение народные избранники уже приняли.

"Депутаты большинством голосов приняли отставку Таги-Заде. Постановление будет подписано в ближайшее время", – сообщает издание.

Официально информацию пока не прокомментировали. Как сообщало Накануне.RU прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа ранее не нашла нарушений в заявлении депутата. В отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики. По результатам проверки, депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Сам депутат заявлял, что считает это решение несправедливым.