Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах

Госсекретарь США Марко Рубио запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах, передает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Госдепа.

В распоряжении, разосланном всем дипломатическим представительствам США, говорится, что Госдепартамент больше не будет публиковать заявления, связанные с выборами, или посты в социальных сетях, за исключением случаев, когда это будет обусловлено "явными и убедительными" внешнеполитическими интересами.

"Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату и, при необходимости, отмечающим общие внешнеполитические интересы", — говорится в депеше, которая была помечена как "конфиденциальная", но не секретная.

"В сообщениях следует избегать высказываний относительно честности или порядочности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей рассматриваемой страны", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого госсекретаря, либо от официального представителя Госдепартамента, а американским дипломатам запрещается делать подобные заявления без прямого одобрения высшего руководства ведомства.