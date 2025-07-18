В Кремле высказались об уходе WhatsApp* из России

В Кремле считают, что WhatsApp* – популярный мессенджер, который обязан соблюдать законы России. Такова реакция на мнение депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что мессенджеру "пора готовиться к уходу из страны".

"WhatsApp* в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - приводит РИА Новости мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка.

"Мессенджер <…> с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента. По статистике, сейчас WhatsApp* в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%", - написал в своем telegram-канале Горелкин.

"Единоросс" уверен, что место WhatsApp* займет отечественный мессенджер Max, который, к слову, ещё даже не запущен с полным набором опций (вроде публичных каналов).

"Кто станет претендентом на долю WhatsApp*, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее. Но и кое-какую функциональность WhatsApp* нужно тоже реализовать, например, бизнес-аккаунты, которых в MAX ещё нет", - пишет Горелкин. Он также не высказывает свою точку зрения по поводу того, захотят ли пользователи переходить с условно анонимного WhatsApp* на совершенно не анонимный Max.

* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена