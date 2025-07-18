Зеленский превратил Украину в Афган, заявили в ВСУ

Публичное заявление Зеленского в Раде, что демобилизация воюющих с 2022 года будет после победы над "врагом", звучит как "приговор для сотен тысяч человек". Об этом написал боевик ВСУ Денис Ярославский.

Накануне Зеленский и депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) устроили перепалку в Раде. Гончаренко, который резко критикует Зеленского в последний год, спросил его, когда будет демобилизация тех, кто на фронте четвертый год. На что тот сказал, что это произойдет тогда, когда будут побеждены все враги, а такие, как Гончаренко, тоже будут на фронте.

При этом депутаты-подхалимы Зеленского освистали его, но он все сказал верно, потому что этот вопрос волнует сотни тысяч семей на Украине, пишет боевик ВСУ. На фронте его сослуживцы "как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится". Он возмущен новостью, что на Украине иностранным компаниям официально разрешат испытывать свои новейшие вооружения. Это превращает ее в полигон и Афган, а страна и ее население становятся объектом для испытаний.

Ранее на Украине фактически исключили демобилизацию. Зеленский это подтвердил снова.