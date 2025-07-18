Георгий Филимонов сообщил о старте подготовки к строительству завода по производству печатных плат в ОЭЗ «Вологодская»

Соответствующее соглашение между Правительством Вологодской области и Национальной энергетической компанией подписали Губернатор Георгий Филимонов и председатель Совета директоров Дмитрий Филатов в этом году на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестпроект на территории региона реализует ООО «ЛУЧ» при участии ООО «Завод НАРТИС» – обе компании входят в промышленную Группу «НЭК».

«Строительство нового завода на территории особой экономической зоны «Вологодская» обладает большим потенциалом и имеет стратегическое значение для развития отечественной электронной промышленности. Локализуем здесь производство одного из ключевых компонентов для российской радиоэлектронной отрасли – печатных плат. Создадим современное предприятие с полным производственным циклом, которое сможет выпускать 10-15 тысяч квадратных метров печатных плат в месяц», – сказал Георгий Филимонов.

На заводе планируется выпуск плат четвертого класса (ГОСТ 53429-2009), которые применяются в высокопроизводительных вычислительных системах, серверном оборудовании, телекоммуникационной и медицинской диагностической аппаратуре и другом специализированном оборудовании. В производственную программу также включены печатные платы класса HDI (High Density Interconnect). Они востребованы в миниатюрной электронике, мобильных и носимых устройствах, где используются компоненты с ультрамелким шагом выводов.

«Новое промпроизводство с первоначальным объемом инвестиций в размере пяти миллиардов рублей оснастим современным оборудованием. Здесь появится не только завод по производству печатных плат, но и объект по корпусированию микросхем. Реализация инвестпроекта позволит создать более 450 рабочих мест, что значительно усилит промышленный потенциал Вологодчины, повлияет на рост занятости и развитие кадрового резерва в высокотехнологическом секторе. Продолжим создавать новые точки роста для экономики нашего родного региона», – подчеркнул Георгий Филимонов.

ООО «Луч» стало еще одним новым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская» вблизи поселка Лесково Вологодского муниципального округа. Всего ОЭЗ имеет уже 12 потенциальных резидентов – это компании, планирующие производство мебели, подшипников, амальгамных ламп, металлургической продукции, домокомплектов, деревянных строительных материалов и котельного оборудования.

Для быстрого запуска производств на территории особой экономической зоны Правительство региона предлагает резидентам систему финансовых, имущественных и инфраструктурных мер поддержки. Ожидается, что к 2034 году общий объем выручки резидентов составит свыше 165 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых отчислений – 8,6 миллиарда рублей. Проекты принесут Вологодчине не менее 788 рабочих мест, 100 из которых – высокопроизводительные.