18 Июля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба РНФ

В Пермском крае найдены окаменелости первых сложно устроенных организмов возрастом более 563 миллиона лет

В Пермском крае найдены окаменелости первых сложно устроенных организмов возрастом более 563 миллиона лет в позднем докембрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РНФ.

Именно в это время на планете стали появляться многоклеточные существа с относительно сложным строением. Авторы исследовали обнажения горных пород возрастом 563–570 миллионов лет, расположенные у подножия горы Лысая на побережье Широковского водохранилища в Пермском крае.

Ученые описали окаменелости организмов, по форме напоминающих уплощенные диски с радиальными выростами, а также существ, тело которых состояло из камер, расположенных цепочкообразно друг за другом, или листовидных структур с фрактальными (повторяющимися по форме) модулями. Находки помогут лучше понять историю появления и развития первых многоклеточных животных. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Gondwana Research.

В позднем докембрии (около 570–550 миллионов лет назад) на Земле стали появляться первые многоклеточные организмы с относительно сложным строением. Их называют биотой эдиакарского типа, поскольку они жили преимущественно в эдиакарии — в последнем периоде позднего докембрия. Они имели мягкое тело, не покрытое какими-либо твердыми скелетными структурами, из-за чего их остатки крайне плохо сохранились в палеонтологической летописи. Поэтому знания о строении, эволюции и географическом распространении этих вымерших существ крайне ограничены. На сегодняшний день известно всего несколько мест с хорошо сохранившимися ископаемыми остатками таких организмов. Это горный хребет Флиндерс в Австралии, территория Фарм-Аар в Намибии, остров Ньюфаундленд в Канаде и побережье Белого моря в России.

Теги: окаменелости, горные породы


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