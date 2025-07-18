В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после падения в коллектор 2-летнего ребенка

После падения 2-летнего ребенка в коллектор в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и условия, при которых жизнь и здоровье малолетнего оказались под угрозой. Также, для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром. Ребенка сразу доставили в больницу, где после обследования и оказания медпомощи, родители отказались от госпитализации. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Свою проверку также организовала прокуратура.