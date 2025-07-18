В Якутии спасли коров, застрявших на "острове" во время наводнения

В Якутии спасли коров, которые стояли на "острове"-холме в одном из сел Оймяконского района во время потопа. Видео с несчастными животными, попавшими в окружение вышедшей из берегов воды, завирусилось в сети. В администрации района сообщили, что с коровами все в порядке.

"Эти все живы, их эвакуировали", - цитирует издание "Подъем" представителя районной администрации.

В самом Оймяконе погибло пять телят – фермер отгонял взрослый скот, а когда вернулся за телятами – вода уже слишком высоко и внезапно поднялась.

"Никто не ожидал, раньше в этой местности такого наводнения не было. Это возвышенные места, они ранее не подвергались риску подтопления", - добавили в администрации.

Ранее в МЧС сообщали о выходе из берегов рек Индигирка и Алдан в результате сильных осадков. Несколько десятков человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, подтоплены дома и несколько участков дорог.