18 Июля 2025
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Фото: юрц мчс

Матросам затонувшей "Волгонефти-212" недоплатили семь миллионов рублей

Работникам компании-эксплуатанта затонувшего танкера "Кама шиппинг" в 2025 году перестали платить зарплату. От работников компании поступило шесть исков в Мотовилихинский районный суд, сообщает Properm.ru.

Один из них уже удовлетворен, судя по вынесенному в июле решению, заработную плату сотрудникам перестали начислять после ЧП в Керченском проливе. Первый иск был удовлетворен частично. Истцами в том числе выступили члены команды затонувшего танкера "Волгонефть 212". Зарплату они не получали ни разу с момента возвращения из плавания после ЧП в Черном море.

Еще пять исков поступили уже после удовлетворения первого. Их будет рассматривать судья Елена Чадова. Требования работников поддерживает прокуратура Мотовилихи.

Всего будет подано 32 иска от работников компании "Кама шиппинг". Всем им не выплачивали заработную плату с декабря 2024 года, после чрезвычайного происшествия в Керченском проливе. Общая сумма задолженности составляет более 7 млн рублей.

Один из заявителей — Роман Головин подал в суд два иска. Один — о выплате задолженности по заработной плате. Второй — о возмещении вреда здоровью. По имеющейся у журналиста информации, Головин — один из членов экипажа танкера "Волгонефть-212" — второй механик.

Мужчина требует от работодателя компенсации ущерба здоровью на сумму 500 тыс. рублей. Известно, что после крушения танкера "Волгонефть-212" 15 декабря поздно вечером в больницу Анапы в палату интенсивной терапии были доставлены двое, получивших сильное обморожение. Это капитан танкера Леонид Волегов и Головин.

Как сообщало Накануне.RU, 15 декабря 2024 г. в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

Теги: Кама шиппинг, Волгонефть 212


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