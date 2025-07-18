В Екатеринбурге снесут шиномантажку у спорткомплекса "Локомотив"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе шиномонтажного сервиса на Маневровой, 1. рядом со спорткомплексом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 1 января 2024 года автосервисы не включаются в схему размещения НТО. Здание было построено без разрешения городских властей и не зарегистрировано должным образом. Согласно постановлению, владелец сам должен снести объект до 31 октября, иначе этим займутся местные власти, после чего обратятся в суд за возмещением ущерба.

Напомним, что с 1 января 2024 года владельцы подобных предприятий обязаны получать специальное разрешение на пользование земельным участком. Постройка признается самовольной, если располагается на участке, не предоставленном для застройки, не имеет соответствующего разрешения и не согласована с местными властями.