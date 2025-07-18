Дорого и неэффективно: в Татарстане раскритиковали многодневное голосование

Однодневное голосование эффективнее и экономичнее многодневного, считают в Татарстане. Республика стала одним из немногих регионов в стране, где вопреки желаниям Центризбиркома не перешли на двух- и трехдневные выборы. Так, выборы раиса (главы) Татарстана в этом сентябре пройдут в воскресенье, 14 сентября.

"Практика прошлых лет показывает, что однодневное голосование более эффективно. Когда выборы растянуты на три дня, люди откладывают поход на избирательные участки, а потом забывают о них. Я даже видел статистику, подтверждающую это. Однодневное голосование позволяет большему числу людей принять участие в выборах", - сказал журналистам спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он полагает, что "растягивать не нужно", а для повышения эффективности голосования есть возможность дистанционного и досрочного голосования.

"Такой подход будет более экономичным. Чтобы обеспечить голосование в течение трех дней, потребуется больше людей на избирательных участках. На федеральном уровне уже все подсчитали, и мы поддержали это решение", - цитирует парламентария издание "Вечерняя Казань".