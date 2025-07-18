В Екатеринбурге обновят плитку на набережной Рабочей Молодежи и вдоль городского пруда

В Екатеринбурге переложат плитку набережной Рабочей Молодежи от проспекта Ленина до дома №3 и набережной вдоль городского пруда - от здания №33 до здания №35 по проспекту Ленина. Соответствующий аукцион был объявлен городской администрацией.

Согласно информации на сайте госзакупок, аукцион завершен, а начальная цена контракта составила 127 млн 251 тыс. 557 рублей.

Работы должны быть выполнены до конца октября 2025 года. Кто именно стал подрядчиком, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в уральской столице собирались отремонтировать пешеходную часть набережной Плотинки - между гимназией №9 и домом Севастьянова. Известно, что 50% плитки собираются перебрать до Дня города - 17 августа. К тому же времени специалисты избавятся от провалов у дождеприемников и выровняют площадку.