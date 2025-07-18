В Викуловском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий паводка

В Викуловском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение об очистке водопропускной канавы, вдоль улицы Колхозная, Викулово, от растительных остатков и наносов, оставшихся в результате паводка, принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"На территории с. Викулово, в результате паводков 2024, 2025 годов, имеется проблема подтопления отдельных участков придворовых территорий и домовладений", - подчеркнул глава Андрей Лотов.

Уровень грунтовых вод в текущем году остается высоким, подтоплены отдельные земельные участки придомовых территорий, подвалы, подполья, погреба на отдельных участках села Викулово.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных паводков за последние десятилетия – третий по уровню воды за 60 лет наблюдений. Синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 километров временных защитных сооружений.

Подтопления были зафиксированы в 53 населенных пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог – уже ведутся работы по их восстановлению.