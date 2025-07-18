На Кавказе предотвращён теракт против правоохранителей

В Северной Осетии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По мнению спецслужбы, его планировали совершить подростки.

В Моздоке задержаны двое подростков – граждан России. Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов, во время которого хотели использовать самодельные взрывные устройства. Изъяты компоненты для кустарного производства взрывчатых веществ. В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также обсуждение нападения в Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в России международных террористических организаций.

Подросткам предъявлено обвинение по статьям "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности". Оба арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ.