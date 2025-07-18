В Крыму запретили публиковать в СМИ и соцсетях места размещения систем ПВО

В Крыму ввели запрет на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, а также географических координат и "иной информации", которые позволяют определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники, пунктов временной дислокации военных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Также под запретом будут публикации с кадрами последствий "терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий" (например, мест падения обломков сбитых беспилотников или попадания ракет).

"Указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов", - заявил Аксенов.