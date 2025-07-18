18 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Крыму на мове обучались лишь 164 человека

По данным министерства образования, науки и молодежи Крыма, в 2024/25 учебном году на украинской мове обучались 164 ученика. Всего в школах республики организовано изучение еще шести родных языков народов Крыма: крымско-татарский, армянский, болгарский, греческий и немецкий.
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Хотя украинцами себя назвали в 2021 году 171 тыс. крымчан, заявление на обучение своих детей на мове было подано в тысячу раз меньше, притом что школьников чуть больше 10% от населения региона. То есть обучение на украинском почти в сто раз "отстает" от самоназвания "украинцы". Это свидетельствует о том, что украинцы - это те же русские. Для сравнения, на крымско-татарском обучались 7,6 тыс. детей, а самих крымских татар около 250 тыс. "Отставание" в этом случае лишь в четыре раза, то есть каждый четвертый крымский татарин обучает своих детей на крымско-татарском. На украинской мове - лишь каждый сотый "украинец".

Министерство просвещения РФ намерено исключить из федеральных основных общеобразовательных программ преподавание украинской мовы во всех классах с 1 сентября.

Сейчас украинскую мову как обязательный предмет преподают только в Запорожской и Херсонской областях в рамках предмета "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 1-4 классах. Факультативно же мову изучают также в Донбассе и Башкирии.

Теги: мова, школа, образование


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