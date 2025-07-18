Для Курбангалеевой* просят восемь лет

Озвучена мера наказания, которую гособвинение просит для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Речь идёт о заочном обвинении в оправдании терроризма.

"Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне* восемь лет лишения свободы", - передает РИА Новости из зала Второго Западного окружного военного суда.

В июне 2024 г. Замоскворецкий райсуд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Она также была объявлена в розыск. Телеведущая обвиняется в создании фейков об армии России и публичных призывах к терроризму.

Курбангалеева* ранее вела программу "Вести".

* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признана иноагентом в РФ