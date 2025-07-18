"Это спектакль". Учительница попыталась оспорить свой результат на ЕГЭ

То, как проверяют и выставляют баллы на ЕГЭ, - это спектакль. Оспорить результат и добиться справедливости почти невозможно, так как требования выходят за разумные рамки. К такому выводу пришла учительница Елена Шубина из Вельска Архангельской области, которая попыталась оспорить свои 95 баллов за ЕГЭ и поехала на апелляцию. Об этом пишет паблик "Учителя тоже люди".

Она преподает географию и биологию, писала ЕГЭ по географии и получила 95 баллов, но осталась недовольна результатом, посчитав его необоснованно заниженным. Поэтому решила узнать, как происходит оспаривание результатов.

Апелляция была в Архангельске. Охранник заранее сказал ей, что нельзя снимать и записывать на диктофон, а в кабинете ведется видеонаблюдение. Даже записать правильную формулировку на незачтенный вопрос запрещено. В самой комиссии было восемь человек, но общались с нею только председатель и еще один географ (по ее догадкам), остальные сидели "для мебели". Ей дали ее экзаменационный бланк и стали объяснять, за что сняты пять баллов. Оказалось, ни за что.

В одном из заданий нужно было объяснить причины увеличения количества снежных лавин на Камчатке и в горах Кавказа в связи с изменениями климата. К слову, это в школе не проходят или упоминают вскользь. Так вот она указала обе причины, которые надо было указать, но просто не попала в формулировки составителей ЕГЭ. Например, нужно было написать, что тает снежник, а у нее: тает снег. Она возмущена: а разве снежник - это не снег? Что за бессмысленная требовательность?

"Это спектакль. Но это вина не апелляционной комиссии, а тех, кто придумывает эти задания и дает ответы на них", - заключила учительница.

Она уверена: детям на апелляции делать нечего. Любое отклонение от "правильной" формулировки, даже если смысл не меняется, - это уже ошибка. Поэтому в будущем она решила давать своим ученикам такой совет: писать ответы на ЕГЭ как можно более развернутый ответ, чтобы с большей вероятностью попасть в формулировку составителей. Это сложно и глупо, но к этому вынуждают требования цирка под названием ЕГЭ.

Можно заметить, что одним из признаков грамотного и образованного человека всегда были не только знания, но и умение выражать свои мысли четко и лаконично. Получается, что требования ЕГЭ во многом противоречит этому очевидному признаку. Нужны не грамотные, а исполнительные? Ранее многие эксперты неоднократно говорили о том, что ЕГЭ приучает детей не думать самостоятельно, а давать ответы, которые должны удовлетворить составителей ЕГЭ. А сам этот экзамен проверяет не уровень знаний по предмету, а умение сдавать ЕГЭ.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, анализируя итоги ЕГЭ по профильной математике, говорит, что сейчас не зря говорят о компетенциях. Это не квалификация, а нечто иное.

"Компетенция - это как раз научиться очень аккуратно выполнять одно и то же действие, которое из года в год повторяется на ЕГЭ. Из-за установки на компетенции вместо знаний, умений и навыков выпускники не знают предмета, они его научаются сдавать", - сказал эксперт.