Владелец 5% акций Совкомбанка разместил на "Авито" объявление о продаже своего актива

Необычное объявление появилось на площадке "Авито" – там продают пакет примерно в 5% акций Совкомбанка (входит в число 13 системно значимых банков РФ). Стоимость этого пакета, если исходить из цены на акции на бирже, может составлять 17 млрд руб., в объявлении говорится, что цена будет обсуждаться с покупателем индивидуально.

Владельцем пакета может быть Михаил Клюкин, один из старейших миноритарных акционеров Совкомбанка, пишет "Коммерсант".

Продавец на "Авито" ответил, что предложение о выкупе пакета было направлено всем акционерам. Владелец хочет продать весь пакет в одни руки, а на "Авито" разместил объявление "с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей".

Один из источников издания сообщил, что этот пакет продается уже давно, однако запрашиваемая цена превышает рыночную.