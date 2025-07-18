48% американцев считают создание Маском партии плохой идеей

В США социологическая компания Rasmussen Reports провела опрос о том, как жители страны относятся к созданию бизнесменом Илоном Максом своей партии. 48% опрошенных сочли это плохой идеей.

27% потенциальных избирателей в США считают, что для Маска создать партию было бы хорошей идеей. Почти половина (48%) считают, что это плохая идея, а еще 25% не уверены. Опрос 1 тыс. 196 потенциальных избирателей прошёл 13-15 июля, сообщает Rasmussen Reports на своём сайте.

В начале июля Маск объявил, что создает в США третью политическую партию, которая должна стать альтернативой демократам и республиканцам.

"Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", - заявил Маск в соцсети X (заблокирована в России). Он добавил: "Сегодня сформирована Американская партия, чтобы вернуть вам свободу".

Пока неизвестно, подал ли Маск документы в Федеральную избирательную комиссию США, которая юридически регистрирует партии и политические организации. Пока что никаких документов не поступало. По словам Маска, его партия будет придерживаться консервативных взглядов в экономической и финансовой политике, о подходах в других сферах ничего не сообщается. Впрочем, ранее политика Трампа, например, в социальной сфере у Маска находила поддержку, так что можно предположить, что часть программы будет схожа с тем, что предлагают республиканцы.