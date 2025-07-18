18 Июля 2025
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре из незаконного оборота изъяли более семи тысяч медицинских препаратов на сумму свыше миллиона рублей

В Югре из незаконного оборота изъяли более семи тысяч медицинских препаратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов нелегальной продажи лекарственных препаратов. Мероприятие охватило различные объекты здравоохранения и торговли, включая аптеки, косметические салоны и лечебные учреждения.

Всего на территории округа проверено 965 объектов, в том числе 658 аптечных пунктов и 307 центров косметологии и медицинских учреждений. За период акции проведено 440 проверочных рейдов, выявлено 23 административных правонарушения. Нарушения касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту.

Кроме того, задокументированы правонарушения по факту реализации медицинских препаратов без соответствующих сертификатов, обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств, незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, например, сотрудники УМВД России по г. Сургуту совместно с представителями Росздравнадзора выявили 3 административных правонарушения, предусмотренных статьями 14.1, 6.33, 14.4.2 КоАП РФ, при этом изъяв из незаконного оборота медицинские изделия на сумму более 900 тыс. рублей.

Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия на территории региона изъято более 7 тысяч медицинских препаратов на сумму порядка 1 млн 383 тысяч рублей.

За период проведения мероприятия сотрудниками территориальных подразделений проведен мониторинг 233 интернет-ресурсов, выявлено и направлено требование о блокировке 104 подозрительных сайтов.

Теги: медицинские препараты, незаконный оборот, полиция


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