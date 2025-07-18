Власти оценили ущерб Енисею от разлива дизеля на Казачинских порогах в 1,2 миллиарда

Власти Красноярского края оценили в 1,2 млрд руб. ущерб, нанесенный Енисею при разливе дизельного топлива с теплохода Обь-Иртышского речного пароходства. ЧП произошло 8 июня на Казачинских порогах - судно получило пробоину и село на мель.

"По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива", - сообщила замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

По ее словам, на пароходство составлен административный протокол по п. 4 статьи 8.13 и статье 8.6 КоАП РФ (ответственность по этим статьям - до 380 тыс. руб.), также транспортной компании выписали предписание восстановить природу до сентября 2025 года.

"Дополнительно нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд руб. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае, мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда", - сообщила чиновница.

Она добавила, что последние пробы воды в рамках мониторинга состояния реки после аварии показали отсутствие превышений по нефтепродуктам.