18 Июля 2025
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Общество Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Власти оценили ущерб Енисею от разлива дизеля на Казачинских порогах в 1,2 миллиарда

Власти Красноярского края оценили в 1,2 млрд руб. ущерб, нанесенный Енисею при разливе дизельного топлива с теплохода Обь-Иртышского речного пароходства. ЧП произошло 8 июня на Казачинских порогах - судно получило пробоину и село на мель.

"По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива", - сообщила замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

По ее словам, на пароходство составлен административный протокол по п. 4 статьи 8.13 и статье 8.6 КоАП РФ (ответственность по этим статьям - до 380 тыс. руб.), также транспортной компании выписали предписание восстановить природу до сентября 2025 года.

"Дополнительно нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд руб. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае, мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда", - сообщила чиновница.

Она добавила, что последние пробы воды в рамках мониторинга состояния реки после аварии показали отсутствие превышений по нефтепродуктам.

Теги: енисей, ущерб, разлив топлива


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