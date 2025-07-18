В Китае предотвратили вывоз редкоземельных металлов

В Китае предотвращён вывоз из страны редкоземельных металлов. Его пыталась организовать иностранная разведывательная группа.

Выявлены попытки вывезти из Китая редкоземельные металлы и другие товары, подлежащие экспортному контролю, через предоставление ложных сведений о составе продукции, предоставления ложных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки.

Китай занимает одно из первых мест в мире по запасам, производству и экспорту редкоземельных металлов, что обеспечивает ему ресурсные преимущества и преимущества в производственных цепочках, пишет РИА Новости.