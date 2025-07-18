Кабмин выделит закрытым аэропортам еще 6 млрд рублей

Кабмин России дополнительно выделит более 6 млрд руб. аэропортам центральных и южных российских регионов, в которых действуют временные ограничения на работу.

Как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, власти для частичной компенсации расходов воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание рейсов, направили около 27 млрд руб.

Средства были направлены на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.

Премьер-министр указал, что благодаря таким мерам сохраняется работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение после изменения ситуации с полетами, сообщают "Ведомости".

Напомним, с 18 июля возобновляются полеты в аэропорт Геленджика. По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике в 1,5–2 раза увеличит поток туристов в Краснодарский край. При этом эксперты РСТ признают, что в текущем летнем сезоне открытие аэропорта не сильно повлияет на популярность региона у туристов.