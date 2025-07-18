Властям предложили закрепить стоимость базовых продуктов

Российским властям предлагают зафиксировать стоимость продуктов первой необходимости на три-четыре месяца.

Как следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров.

Согласно предложению, под заморозку цен должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты. Еще одна мера - закупки в дружественных странах, прямые поставки от фермеров и снижение пошлин на товары, которых не хватает, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого будет снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%.