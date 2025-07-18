Стоимость услуг адвокатов может вырасти более чем в два раза

Принятие проекта закона об "адвокатской монополии", с которым выступил Минюст, может привести к росту цен на юридические услуги на 155%.

Это может произойти к 2034 году. Существенный рост начнется в 2026 году, считают аналитики исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право". Документ предполагает, что с 1 января 2028 года право на судебное представительство будут иметь только лица с адвокатским статусом.

Сегодня в стране насчитывается около 1,5 млн юристов, только 75,8 тыс. имеют статус адвоката (5,1%). 440 тыс. юристов без статуса адвоката оказывают услуги по судебному представительству.

В настоящее время средняя стоимость услуг адвокатов составляет 5–6 тыс. руб. за час, в то время как юристы без статуса предлагают услуги в среднем за 2,5–3,5 тыс. руб.

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды рассматривают ежегодно более 30,8 млн дел. При существующем распределении юридических кадров на одного специалиста приходится в среднем 30,3 дела в год. Введение адвокатской монополии приведет к увеличению этой нагрузки до 49,6 дел на специалиста (рост в 1,64 раза).

Из исследования следует, что анализ распределения адвокатов по регионам выявляет критические диспропорции. Например, в Москве работают 12,7 тыс. адвокатов, а в Ненецком автономном округе — девять. Эта создаст серьезные проблемы после введения адвокатской монополии. Особенно уязвимыми окажутся северные и удаленные регионы, а также сельские регионы с низкой плотностью населения.

В Минюсте указали, что введение "адвокатской монополии" повысит уровень защищенности прав россиян, обращающихся за юридическими услугами, сообщают "Известия".