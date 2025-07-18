18 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сбербанк предложил открыть в банках центры учета и хранения криптовалют

В России в целях регулирования блокчейн-транзакций банки могут выступать как кастодианы – они будут принимать токены от конкретного клиента на хранение, управлять ими и совершать операции от его имени и в его интересах.

Инициатива поступила от исполнительного директора дивизиона "Альтернативные платежные методы" "Сбербанка" Анатолия Пронина. По его словам,  ранее эти предложения были направлены в ЦБ РФ. Согласно предложению, в обязанности банка-кастодиана перед владельцем криптовалюты будут входить гарантии сохранности токенов в случае взлома кошелька или их утери по любым причинам. Кроме того, клиентам предложат полную правовую защиту. Также банки будут обязаны ставить всех пользователей на бухгалтерский и казначейский учет, а также учет рисков, использовать российские средства криптографической защиты и соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.

Чтобы соответствовать требованиям Банка России и других регуляторов в части ограниченного оборота криптовалют на территории России, "Сбербанк" предлагает проводить аутентификацию использующих криптовалюты банковских клиентов через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), проверять их статус особо квалифицированного инвестора или любой иной правовой статус. Также банки будут проверять клиентов на наличие в перечне экстремистов и террористов. Пронин отметил, что для ограничения оборота крипты банки будут проводить удаленную идентификацию получателя активов и проверять его по санкционным спискам.

Также в банках будет своя система высокорисковых кошельков и скоринга клиентов при проведении транзакций внутри кастодиана. Для соблюдения норм антиотмывочного законодательства банки будут проводить мониторинг и выявлять транзакции, подлежащие обязательному контролю, а также подозрительные операции. В их обязанности будет входить и применение превентивных мер, чтобы клиентов не вовлекли в операции, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сообщают "Ведомости".

Теги: Сбербанк, криптовалюта


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