Стало меньше россиян, сообщивших об отсутствии сбережений

Доля граждан России, считающих, что у них нет сбережений, в июле снизилась до 54%.

Это минимум за всю историю наблюдений с мая 2014 года. Таковы результаты опроса "инФОМ" по заказу Центробанка России. В июне об отсутствии сбережений, которые позволят продержаться в случае потери дохода, сообщили 60% россиян. 37% участников исследования заявили, что такой запас у них есть.

Инфляционные ожидания граждан за июль остались на уровне июня — 13%. У респондентов со сбережениями ожидания по инфляции оказались на уровне 11,9%. У тех, у кого сбережений нет, инфляционные ожидания составили 14,2%.

Инфляционные ожидания, как и данные по инфляции от Росстата — важнейший фактор, на который Банк России опирается при пересмотре ключевой ставки. Заседание регулятора по ставке состоится 25 июля, сообщает Forbes.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Это стало первым изменением показателя после семимесячной паузы, начавшейся осенью 2024 года.