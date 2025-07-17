В Великобритании собираются понизить возраст для голосования на выборах до 16 лет

Правительство Великобритании понижает возраст избирателей на выборах с 18 до 16 лет, сообщает издание The Guardian.

Подобное решение позволит "укрепить демократическую вовлеченность в процесс изменения мира", а также станет шагом к восстановлению доверия к демократии в стране.

Помимо этого, теперь избиратели могут использовать в качестве документов, подтверждающих личность, именные банковские карты и ветеранские удостоверения.

Следующие парламентские выборы в Великобритании должны пройти в 2029 году.