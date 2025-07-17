Госдума разрешила иностранным банком открывать в России по два филиала

С 1 января 2026 года иностранные банки смогут открыть на территории России не один, а два филиала. Соответствующий закон на сегодняшнем заседании приняли депутаты Госдумы.

Напомним, что согласно ст. 5.2 закона о банковской деятельности зарубежный банк может иметь в России только один филиал. Поправка в закон позволяет иметь два филиала: один - на территории опережающего развития (ТОР) и второй - в любом другом регионе РФ.

"Иностранный банк вправе осуществлять деятельность на территории РФ, не относящейся к международной территории опережающего развития, созданной в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2014 г. N473-ФЗ "О территориях опережающего развития в РФ", не более чем через один филиал. Для осуществления деятельности на указанной международной территории опережающего развития иностранный банк вправе также открыть только один филиал", - говорится в документе.