Российские военные ударили "Искандером" по пункту запуска БПЛА ВСУ в Сумской области

Российская армия в районе населенного пункта Гамалиевка в Сумской области обнаружила пункты запуска и управления ударными БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа "Лютый") ВСУ. По ним успешно были нанесены мощные удары ракетным комплексом "Искандер" и расчетным БПЛА "Герань-2", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Расчетом ОТРК "Искандер" нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. Расчетом БПЛА "Герань-2" уничтожена пусковая установка ударных беспилотников дальнего действия самолетного типа ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, что пока ВСУ наносит удары по гражданским объектам России, армия РФ стремится поразить исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, избегая жилые дома и социальные учреждения.