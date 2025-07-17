Георгий Филимонов сообщил, что на Вологодчине организуют летний отдых для 100 детей из Белгородской области

Подготовка профильной смены для белгородских школьников осуществляется по отдельному поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Она пройдет с 28 июля по 10 августа на базе образовательного центра «Импульс».

«Совсем скоро на гостеприимную Вологодскую землю приедут 100 детей из Шебекинского округа Белгородской области. Организуем ребятам насыщенную образовательную и экскурсионную программу. С ребятами будут работать опытные педагоги, наставники и психологи. Поможем белгородским детям найти друзей на Вологодчине и с пользой провести время», – сказал Георгий Филимонов.

На профильной смене для юных белгородцев откроются пять мастерских, каждая из которых в финале презентует свои идеи и проекты. Так, дети смогут раскрыть свои способности в публичных выступлениях, роботехнике, моде, дизайне и искусстве.

В рамках экскурсионной программы школьники познакомятся с достопримечательностями областной столицы, побывают в селе Горицы Кирилловского муниципального округа и других знаковых местах Вологодской области.

Вологодчина также продолжает оказывать шефскую помощь Луганской Народной Республике и планирует принять этим летом порядка 750 детей из города Алчевска. Из них на летнем отдыхе в регионе побывали уже 430 алчевских школьников.