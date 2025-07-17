17 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

На Вологодчине открыли 180 комнат и уголков матери и ребенка в различных учреждениях

Создание комфортных условий для семей с детьми — главная цель программы «Семья — оплот Русского Севера», которая реализуется по инициативе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Комнаты и уголки матери и ребенка появились в некоторых зданиях органов местного самоуправления, организациях культуры, социального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, больницах, поликлиниках. Здесь можно покормить, переодеть ребенка и спокойно провести время в удобной обстановке. Семьи с детьми должны чувствовать нашу поддержку, особенно при посещении государственных организаций, оказывающих услуги населению. Это важный вектор нашей работы, направленной на борьбу с депопуляцией, сохранением человека на Русском Севере», — сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В новых помещениях есть пеленальные столики и стульчики для кормления, здесь оборудованы игровые уголки.

В рамках программы «Семья — оплот Русского Севера» дополнительно идет работа по открытию семейных МФЦ, Центров молодого родителя, служб по подготовке семей к рождению ребенка, пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. 

Для семей с детьми разработан целый комплекс мер поддержки. Многодетным семьям предоставляют региональный маткапитал «Большая семья» в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующих детей и выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. 

Коллаж, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Молодые родители не старше 35 лет могут оформить компенсацию до 20 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. Вологжанкам, родившим первенца в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год. 

Помимо этого, для молодых семей, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому национальному проекту «Семья», который инициировал Президент.

Подать заявление на получение мер поддержки можно на портале Госуслуг,  в МФЦ или филиалах Центра социальных выплат. Консультации доступны по телефону 122.

Теги: комната матери и ребенка, георгий филимонов, поддержка семей, Семья — оплот Русского Севера


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