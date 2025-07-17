Обсуждение проекта реконструкции аэропорта в Вологде стало главной темой встречи Георгия Филимонова и Виталия Савельева

Георгий Филимонов и Виталий Савельев в ходе рабочей встречи обсудили реализацию проекта по реконструкции аэропорта в Вологде.

«Обсудили с Виталием Геннадьевичем реконструкцию аэропорта в Вологде – один из ключевых инфраструктурных проектов, приуроченных к подготовке 880-летия областной столицы. Только на этот объект у нас есть два поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: удлиняем взлетно-посадочную полосу до 2,5 километра, обновляем инфраструктуру и оборудование для управления полетами, строим новое здание терминала в стилистике Софийского собора. Благодарю Виталия Геннадьевича за поддержку наших инициатив по созданию полноценного транспортного, логистического, туристического хаба», – сказал Георгий Филимонов.

В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэропорта с удлинением взлетно-посадочной полосы. На этот важный для областной столицы объект предусмотрено 11,8 миллиарда рублей на четыре года – с 2025 по 2028, в том числе заложены средства федерального бюджета в размере 4,4 миллиарда рублей.

Что касается нового аэровокзального комплекса, то его строительство будет проводиться за счет средств областного бюджета с привлечением внебюджетных источников финансирования. Правительство Вологодской области проработало две модели концессионных соглашений с двумя потенциальными концессионерами, с одним из которых в итоге планируется подписать соглашение.

После реализации проекта по реконструкции аэропорта у Вологды появится возможность принимать более крупные воздушные суда – Сухой Суперджет 100, МС 21-300 и иные. Областная столица будет обеспечена транспортными воротами и ежедневным авиасообщением, а Вологодчина откроется для новых туристических и деловых потоков.