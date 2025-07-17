Российские банки могут попросить помощь государства из-за роста проблемных кредитов - СМИ

По меньшей мере три системно значимых российских банка не исключают, что в 2026 году им может потребоваться помощь государства из-за роста проблемных кредитов в их портфелях, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники и документы.

Эта информация появилась на фоне отчетов банков о рекордных прибылях и дивидендах, а также заявлений председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, что банковский кризис из-за текущей денежно-кредитной политики невозможен.

Bloomberg пишет, что внутренняя оценка качества кредитного портфеля в банках показывает гораздо более негативную ситуацию, чем официальные данные.

На недавнем Петербургском экономическом форуме Набиуллина заявила, что банковская система России имеет резервы капитала на 8 трлн руб. "Как орган банковского надзора, я со всей ответственностью заявляю, что эти опасения абсолютно беспочвенны", — сказала она.

Центральный банк также заявлял, что может ввести в действие так называемый макропруденциальный буфер капитала, позволяющий банкам компенсировать убытки и работать с временно более низкими коэффициентами достаточности капитала. Этот шаг может несколько снизить давление на систему, если только объем убытков не превысит тот объем, на который рассчитан буфер.

По официальным данным, доля некачественных кредитов корпоративным заемщикам на 1 апреля составляла 4%, а доля необеспеченной потребительской задолженности с просрочкой 90 дней и более — 10,5%.