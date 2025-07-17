17 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

60% россиян выступают за переход к мирным переговорам с Украиной - опрос

Три четверти россиян отказываются от участия в телефонном опросе, посвященном СВО, об этом говорится в исследовании социологической группы Russian Field. Опрос проводился во второй половине июня 2025 года.

Около четверти из тех, кто согласился поучаствовать в исследовании, считают, что Россия движется в неправильном направлении, еще 67% полагают, что в правильном. Остальные затруднились с ответом. И также 67% респондентов полагают, что в ближайшее время СВО не завершится.

60% респондентов выступают за переход к мирным переговорам и только 39% - за продолжение военных действий. Продолжение боевых действий чаще поддерживают мужчины и люди старше 45 лет. За мирные переговоры чаще выступают женщины и молодежь до 29 лет, отмечают социологи. 58% скорее бы поддержали прекращение огня без предварительных условий. Только треть опрошенных не поддержит такой сценарий.

Интересно, что 60% опрошенных считают, что в мире больше заинтересована Россия, только 24% полагают, что аргументов в пользу мира больше у Украины.

Говоря о вероятных условиях мира, почти половина респондентов (47%) затрудняется сделать прогноз. 6% не дают прогноз потому, что считают мирное соглашение нереальным, за мир на любых условиях выступает 1%. 13% считают, что произойдет признание ДНР и ЛНР территорией России. Еще 10% полагают, что под признание попадут Запорожская и Херсонская области. В признание Крыма верят только 4%. Остальные условия, включая "реализацию всех целей СВО", считают реалистичными меньше 10% респондентов.

Теги: переговоры, конфликт на украине, россияне


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