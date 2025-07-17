17 Июля 2025
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Общество Свердловская область В России
Фото: Кинокомпания V&amp;T Agency

Объявлен кастинг к фильму "Агитбригада. Серая зона" — первой кинокартине об уральских артистах на фронте

Кинокомпания V&T Agency (Екатеринбург) начинает работу над новой частью киноальманаха "Агитбригада". Фильм под названием "Агитбригада. Серая зона" создаётся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив* и станет первым художественным фильмом о фронтовых агитбригадах, сформированных на Урале.

Съёмки стартуют осенью 2025 года в Свердловской области, премьера запланирована на май 2026 года. Проект вызывает интерес уже сейчас: первую часть киноальманаха посмотрели чуть менее 40 миллионов зрителей в России и за рубежом, включая 15 международных кинофестивалей — от США до Индии. Новую ленту поддерживают 30 региональных телеканалов и международный вещатель.

"Серая зона" — первый фильм, где фронтовая агитбригада оказывается в центре сюжета. Основанная на реальных историях уральских артистов, картина рассказывает о людях, которые воевали не оружием, а словом и музыкой. По официальным данным, за годы войны агитбригады провели свыше 1,6 миллиона концертов, поддерживая бойцов, помогая сохранить волю к победе и оставаясь связующим звеном между фронтом и тылом.

(2025)|Фото: Кинокомпания V&amp;T Agency

"Наш фильм — это способ сохранить память о тех, кто осенью 1943 года с Урала отправился к линии фронта, в том числе в район Смоленска, — чтобы поднять дух солдат, подарить им поддержку и надежду. Мы впервые рассказываем об этих артистах на языке большого кино", — отмечают продюсеры проекта.

Сюжет переносит зрителя в осень 1943 года. Молодой баянист Степан Волков присоединяется к уральской агитбригаде, работающей в "серой зоне" — на нейтральной полосе между противоборствующими силами. Здесь, в условиях постоянной опасности, разворачивается история выбора, мужества и силы человеческого присутствия.

Объявлен всероссийский кастинг (подробности). К участию приглашаются актёры из разных регионов на исполнение следующих ролей:

⦁ Степан Волков (18-30 лет, игровой возраст 23-25 года) — артист с благородным характером, умеющий играть на баяне;

⦁ Вера Морозова (20-30 лет, игровой возраст — 24-27 лет) — актриса с сильным и одновременно ранимым обликом;

⦁ Тамара Кушова (18-30 лет, игровой возраст 18-20 лет) — живая, простая и очень добрая артистка;

⦁ Шмаков Пал Палыч (30-40 лет, игровой возраст 40-45 лет)— партийный работник, в котором строгость соседствует с человеческими слабостями;

⦁ Галина Ивановна (35-50 лет, игровой возраст 45-50 лет) — женщина с трудной судьбой, но открытым сердцем.

⦁ Дед (от 50 лет, игровой возраст 65-70 лет)— не основной герой действия, а моральный ориентир, камертон, задающий внутренний тон всей истории. Его главная задача: спасать, потому что иначе нельзя.

 "Агитбригада. Серая зона" — это не только кино о прошлом, но и разговор о настоящем: о том, как искусство объединяет, согревает и даёт силу быть человеком — даже в самых негуманных обстоятельствах.

Теги: агитбригада, фильм, кастинг


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