17 Июля 2025
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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские депутаты разрабатывают дополнительные меры по защите прав граждан на тишину

Сегодня в Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко состоялась очередная 63-я сессия, в работе которой приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский, руководитель регионального управления Минюста Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В частности, депутаты в первом чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, предложенные к рассмотрению комитетом ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой зашиты граждан в целях дополнительной защиты прав жителей на тишину и покой.

О внесении изменений в статью 3.3 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях» доложил председатель профильного комитета Андрей Горбань.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Он сообщил, что, согласно предлагаемым поправкам шуметь нельзя будет ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За несоблюдение этого требования будет установлена административная ответственность.

Также в законопроекте будет дополнен перечень определения действий, нарушающих тишину и покой граждан и влекущих наложение административного штрафа, проведением ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, работ по благоустройству территории и других с применением механических средств и технических устройств.

Комментируя рассмотрение этого вопроса, председатель Кубанского парламента определил подготовленный законопроект как продолжение системной работы, которую депутаты ЗСК совместно с коллегами из органов исполнительной власти ведут по созданию максимально комфортных условий жизни для кубанцев.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко напомнил, что в прошлом году большой резонанс вызвал принятый в крае так называемый закон «о наливайках», преследовавший сразу несколько общественно значимых целей, среди которых и противодействие чрезмерному употреблению спиртного. 

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Но бывает и так, что нормальному отдыху людей мешает и чрезмерный шум днем, а также в ранние утренние часы.  По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к Губернатору Кубани, и в Законодательное Собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни», - отметил Юрий Бурлачко.  

Глава ЗСК подчеркнул, что законопроект рассмотрен в первом чтении, соответственно, у депутатов есть возможность высказать свое мнение по его содержанию, задать интересующие вопросы.  Все поступившие замечания и предложения, заверил председатель ЗСК, будут учтены.

Всего в повестке дня пленарного заседания было более 30 вопросов.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, законопроект, первое чтение, тишина и покой


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