17 Июля 2025
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Фото: пресс-служба АНО &quot;Институт археологии севера&quot;

Археологи из ХМАО обнаружили в Салехарде погребальный комплекс, датируемый III тысячелетием до н.э.

В Салехарде обнаружен самый богатый и неординарный по погребальному обряду могильный комплекс эпохи энеолита на севере Западной Сибири. Он состоит из более полутора десятков погребений, предположительный возраст которых – около 5 000 лет, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Находку обнаружили югорские археологи.

Особенность могильного комплекса в разнообразии ритуалов: одни останки завернули в бересту, а другие – поместили в лодку. Ямы копались на глубину 1,5–2 метра ступенями, как обратный зиккурат, символизирующий лестницу в подземное царство. Земляные стены укреплялись досками и покрывались охрой – природной краской, характерный красный цвет которой придает железо. Сверху из досок делали настил, формируя погребальную камеру. Умерших также покрывали охрой. Над захоронением насыпали небольшой курган, на который ставили сосуды, перевернутые вверх дном. Со временем конструкция разрушилась, и керамика провалилась внутрь.

Некоторые сооружения носят следы пожара. Есть предположение, что их поджигали, прежде чем окончательно закопать. В погребениях обнаружены предметы, сопровождавшие умерших в загробный мир. В том числе в месте захоронения обнаружены металлические пластины.

Это первая в истории археологии достоверная находка медных изделий на Севере, причем на полярном круге. Нигде в мире в северных и тем более арктических регионах нет медных изделий возрастом 5 000 лет. Одна из находок напоминает трапециевидное украшение, похожее на аналогичные каменные. По предварительной версии археологов, она служила украшением – подвеской. В другом погребении, в ногах, тоже найдены крохотные фрагменты медной пластины. Вероятно, их функция тоже была декоративная. Обладатель такого редкого по тем временам сокровища был уважаемым человеком.

"Таких масштабных исследований в Салехарде не было с 2005 года. Раскопки последних двух лет открыли много новых страниц в истории города и стали, безусловно, подарком Салехарду к 430-летию города", – считает руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Елена Дубкова.

Работы ведутся "Институтом археологии севера" в рамках реконструкции Обдорского острога с 2024 года. В прошлом году ученые из Югры впервые обнаружили остатки тыновой стены острога.

Теги: погребальный комплекс, археологи, медь


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