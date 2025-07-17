17 Июля 2025
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Фото: пресс-служба Березовского городского суда

В Екатеринбурге суд вынес приговор криминальному авторитету "Овчине"

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему криминальному авторитету по кличке "Овчина" Андрею Овчинникову за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что Овчинников с подельником узнали от знакомого, что тот вместе с двумя партнерами владеют автостоянкой на ул. Гражданская в Екатеринбурге: один осуществляет фактическое руководство, а двое других - получают прибыль от ее деятельности. После смерти знакомого, его сын рассказал осужденному, что тот самый руководитель отказывается передавать часть выручки наследникам.

Тогда с июня по октябрь 2017 года Овчинников вместе с соучастником договорились со знакомыми спортсменами - осужденный предложил помещение для спортивного клуба, а те должны были помочь похитить руководителя автостоянки. Осуществление плана наметили на 19 октября. Около 21.30 группа вынудила охранника вызвать на место потерпевшего, заявив, что с автостоянки якобы похитили их автомобиль. Затем они силой затащили приехавшего мужчину в машину и увезли на участок дороги "Серов - Екатеринбург", где в районе поворота на Таватуй передали потерпевшего подельнику осужденного.

Пока мужчину удерживали в машине подельники Овчинникова, тот скончался. После этого, в отношении Овчинникова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Еще один эпизод произошел 22 января 2018 года, когда осужденный без права на приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, приобрел 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова. Их позднее в ходе обыска квартиры обнаружили правоохранители.

В связи с истечением срока давности, Овчинникова освободили от наказания по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов). По первому же делу его признали виновным и назначили 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Необходимо отметить, что в августе 2019 года Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга двое соучастников осужденного также были осуждены к 7,5 и 6 годам лишения свободы. Оба отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Овчинников, Овчина, суд, приговор


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