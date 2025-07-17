17 Июля 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты кубанского парламента направили обращение министру строительства и ЖКХ России

Сегодня, 17 июля, в ходе пленарного заседания ЗСК депутаты приняли обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства в части регулирования деятельности, связанной с благоустройством земельных участков, не являющихся общественными территориями.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Доложил по этому вопросу глава профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Он сообщил парламентариям, что в обращении, подготовленном комитетом, сформулирована просьба к Минстрою России рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях распространения действия норм о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля в отношении объектов благоустройства.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что при подготовке обращения, депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике исполнителям работ по благоустройству.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации», – отметил Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Также председатель ЗСК добавил, что предлагаемые поправки будут способствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению ненужных барьеров при их проведении и, как следствие, дальнейшему обновлению населенных пунктов не только Краснодарского края, но и страны.

Теги: юрий бурлачко, обращение к министою, зск, депутаты, сессия, Парламенты ЮФО


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