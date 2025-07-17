Депутаты кубанского парламента направили обращение министру строительства и ЖКХ России

Сегодня, 17 июля, в ходе пленарного заседания ЗСК депутаты приняли обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства в части регулирования деятельности, связанной с благоустройством земельных участков, не являющихся общественными территориями.

Доложил по этому вопросу глава профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев.

Он сообщил парламентариям, что в обращении, подготовленном комитетом, сформулирована просьба к Минстрою России рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях распространения действия норм о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля в отношении объектов благоустройства.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что при подготовке обращения, депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике исполнителям работ по благоустройству.

«Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации», – отметил Юрий Бурлачко.

Также председатель ЗСК добавил, что предлагаемые поправки будут способствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению ненужных барьеров при их проведении и, как следствие, дальнейшему обновлению населенных пунктов не только Краснодарского края, но и страны.