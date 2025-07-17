В Югре будут судить тренера по скалолазанию за травмы воспитанницы

В Кондинском районе тренера по скалолазанию Междуреченской средней образовательной школы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

31 января 2025 во время занятия по скалолазанию в Междуреченском девятилетняя девочка, выполнявшая задание на скалодроме, упала с высоты на пол и получила травмы. Ущерб здоровью оценивается как средней степени тяжести.

По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным за безопасность предоставляемых услуг дополнительного образования, проводя занятие с воспитанниками, не проконтролировал правильность выполнения детьми учебного задания, своевременно не предотвратил ошибки в упражнении, что привело к травмированию девочки.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.