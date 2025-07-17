Госдума одобрила штрафы для россиян за доступ к экстремистским материалам

Госдума голосами 285 депутатов приняла поправку, которая вводит в КоАП штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и доступ к ним, также одобрена поправка о штрафах до полумиллиона рублей за распространение рекламы VPN. Как видно, даже не все "единороссы" готовы подписаться под этой правительственной инициативой. Против проголосовали 19 человек, еще 20 воздержались.