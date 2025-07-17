Для экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского запросили 11 лет колонии

Гособвинение запросило серьезный срок в колонии для бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по городу Полевской Юрия Кувикина. Его обвиняют в получении взяток.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на тот момент начальник РЭО неоднократно получал деньги от уральцев. Как показало расследование, за это он давал возможность сдающим теоретический экзамен на водительские права использовать при решении экзаменационных вопросов технические устройства для получения правильных ответов.

Все вскрылось в феврале 2024 года. После возбуждения дела силовик был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Дело направили в суд зимой нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель попросил по совокупности преступлений назначить Юрию Кувикину 11 лет колонии общего режима, со штрафом в 3 млн рублей. Также его требуют лишить права занимать должности на госслужбе на 5 лет, с лишением специального звания "майор полиции".

Как отметили в прокуратуре, сам Кувикин свою вину не признал. Приговор по его делу будет вынесен позже.