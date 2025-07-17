Кремль ведет прямые переговоры с киевским режимом - Песков

Кремль ведет прямые переговоры с представителями киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Предстоит провести третий раунд [переговоров] и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов, меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - сказал журналистам Песков.

Он добавил: "У нас осуществляются контракты по линии Мединского с его визави. Предстоит еще завершить процесс обменов. Ну и потом уже надо определяться. Мы ждем предложения украинской страны, как мы неоднократно об этом говорили".

Сегодня стало известно о том, что в рамках стамбульских договоренностей российская сторона передала украинской тела погибших военных. "В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов", - написал помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Сегодня продолжился и процесс воссоединения детей с семьями по обе стороны границы при посредничестве Катара, об этом сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

"С родственниками на Украине воссоединяются 11 детей из семи семей. <…> Ситуации у всех семей разные: например, мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. 15-летняя девочка жила в России с папой, а захотела жить с мамой, помогли женщине забрать дочку. 13-летний мальчик после смерти бабушки захотел переехать к сестре. 13-летняя девочка жила у бабушки, на Украине ее ждет мама", - написала уполномоченная по правам детей. Она добавила, что посредническую помощь оказал и Международный комитет Красного креста.