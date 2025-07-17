Александр Моор стал наставником участника президентской программы для ветеранов СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал наставником участника президентской программы для ветеранов специальной военной операции (СВО) "Время героев" Евгения Кочергина. Об этом Моор сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Евгений Кочергин – капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу".

"С Евгением встретились впервые, общались больше часа. Он отважно сражался на СВО, за что и был удостоен высоких государственных наград. В одном из боёв вывел свою группу из-под огня, прикрывал отход боевых товарищей, пострадал сам. После тяжелого ранения перешел на преподавательскую работу. Обучал курсантов в родном ТВВИКУ. В рамках программы "Время героев" капитан Кочергин начнёт новый этап жизни – в гражданской сфере. Важно, чтобы боевой офицер мог применить свой опыт и лидерские качества уже в мирном труде. Буду его наставником", - сообщил Моор.

Участник первого потока президентской программы – Виктор Квасов – уже трудоустроен и осваивается в новой профессии.

Поддержка участников СВО – системная задача властей. Напомним, что в Тюменской области был запущен региональный проект "Боевой кадровый резерв".

"Наш общий долг – дать возможность ветеранам продолжать служить Родине", - подчеркнул Моор.