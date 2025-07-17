Госдума в смятении по поводу штрафов за поиск экстремистского контента

Госдума сегодня должна рассмотреть во втором чтении правительственные поправки, предусматривающие штрафы для россиян за поиск экстремистского контента в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов. Накануне поправки сильно критиковали даже провластные спикеры, а сегодня есть ощущение, что даже среди "единороссов" нет единого мнения (оппозиционные депутаты еще вчера высказались против поправок).

При этом если Госдума придет к мнению, что поправки нуждаются в доработке, то сам законопроект придется или отправлять на этап первого чтения, или принимать без этих поправок, тогда они будут приняты только в осеннюю сессию парламента (депутаты на этой неделе уходят на каникулы). Интересно, что в эту ситуацию загнали себя сами авторы поправок: их внесли в "чужой" законопроект" сразу ко второму чтению, и прений по поводу поправок к поправкам не предусмотрено. Если бы все было сделано по правилам – через процедуру самостоятельного законопроекта с первым чтением, то такого резкого негатива инициатива могла и не встретить.

В итоге депутат Олег Матвейчев ("Единая Россия") уже сомневается: "Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать" (цитата по RT).

А вот Сергей Боярский и Эрнест Валеев (оба – "Единая Россия") заявляли журналистам, что новые запреты коснутся всех без исключений, то есть поправок к поправкам не будет.